وكوفيد -19: أعراض جديدة؟

- مرضى أصابع أرجوانية ...

... آخرون يفقدون شعرهم ...

- ... معاناة من ضعف السمع ...

- ... أو حتى الفواق!

Des patients avec des orteils violets…

Un érythème pernio, ou engelure, est une manifestation le plus souvent provoqué par le froid, se manifestant par des petites plaques rouges, voire violacées, qui enflent et qui démangent, localisées au niveau des doigts et des orteils. Une étude italienne du 31 mai 2020, a montré que plus de 20% des personnes atteintes par la Covid-19 avait des lésions cutanées aux orteils semblables aux engelures. Des chercheurs de l’European Academy of Dermatology and Venereology ont identifié un sous-groupe de patients qui, lorsqu’ils sont atteints par la Covid-19, sont touchés par une inflammation au niveau des orteils qui finissent par devenir violet.

Cependant, une étude américaine publiée en juillet n’a compté que 0.2% de patients positifs au SARS-CoV-2 ayant des lésions cutanées au niveau des orteils. En France, la Société Française de Dermatologie a également réalisé une étude (COVIDSKIN) à ce sujet. Les conclusions publiées en juillet montrent que le nombre de lésions cutanées ont bien augmenté mais elles ne sont pas associées à des tests PCR positifs au coronavirus.

… d’autres perdant leurs cheveux…

En août dernier, Alyssa Milano, une célèbre actrice américaine, dévoilait une vidéo sur les réseaux sociaux, où on la voit désespérée avec une poignée de ses cheveux dans les mains. D’après elle, le SARS-CoV-2 qui l’avait infectée 3 mois auparavant serait la cause de sa perte de cheveux. Une enquête américaine portant sur 1500 patients a effectivement montré une perte de cheveux associée à la Covid-19 pour 27% des participants. Ces recherches portant sur des patients ayant des symptômes sur une longue durée a également permis de révéler 98 autres potentiels symptômes, dont 26,5% seraient douloureux.

Cette étude datant de juillet 2020 est cependant la seule montrant une augmentation de la perte de cheveux chez les patients atteints de la Covid-19.

Il s’agirait peut-être d’un dérèglement capillaire dû au stress, engendrant d’importantes chutes de cheveux, appelé l’effluvium télogène.

… Subissant une baisse d’audition …

En octobre, une étude londonienne a mis en évidence l’apparition d’une perte auditive neurosensorielle soudaine ou surdité soudaine après la Covid-19. Sur 5 patients atteints de surdité soudaine, un seul était positif au SARS-CoV-2 et n’a présenté aucun autre symptôme. Les chercheurs qui ont réalisé cette étude mettent en avant le fait que la sensibilité des tests PCR varie considérablement d’un test à l’autre, allant de 32% à 98% selon le site et la qualité de l’échantillon, le stade de la maladie et la multiplication virale. Ces différences de qualité sont susceptibles de biaiser l’ensemble des études.

… Ou encore pris de hoquet !

En avril dernier, un sexagénaire s’est présenté aux urgences après 4 jours de hoquet. Son test PCR s’est avéré positif alors qu’il ne présentait aucun symptôme de la Covid-19, avant qu’il ne devienne un cas jugé sévère. L’infection respiratoire serait la cause de ce hoquet persistant.

Il est important de préciser que c’est le seul cas rapporté d’un hoquet lors d’une infection par le SARS-CoV-2.

Les autorités de santé précisent que les manifestations typiques de la Covid-19 sont :

De la fièvre ou une sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ;

De la toux ;

Des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ;

Une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une diarrhée ;

Dans les formes plus graves : des difficultés respiratoires pouvant mener à une hospitalisation en réanimation.

La COVID-19 entraine ainsi des symptômes « classiques » et d’autres beaucoup plus rares. N’hésitez pas à consulter votre médecin en cas de symptômes suspects, sans pour autant vous inquiéter lorsque votre hoquet dure plus de 3 minutes !

Lucas SDC., Journaliste scientifique

