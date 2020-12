Dazzle camouflage

Ce court texte ne devrait pas prendre plus d'une minute de votre temps à lire. Hopefully, provoquera une serene et longue réflexion.

Ce type de camouflage original fut utilisé pendant la première guerre mondiale. Il était destiné à camoufler les plus gros bâtiments de guerre de la marine britannique. Il permettait, grâce à une technique aussi surprenante que simple, de tromper sur la taille, la vitesse et même la direction du navire. Dazzle veut dire éblouir et plus, perturber, créer la confusion dans ce cas-là.

Aujourd'hui, ce type de technique se retrouve désormais dans l'information distribuée par les social media.../

On ne sait plus qui produit l'information, qui la distribue et vers quoi elle est orientée. Le plus petit fait divers devient immense et la plus evidente des vérités est réduite à néant au yeux de tous. Et comme ces gros navires qu'il fallait protéger à tout prix, l'information qui est le gros navire de guerre des temps modernes se sert de cette technique de camouflage. Ne croyez pas tout ce que vous voyez et encore moins ce que l'on prend la peine de vous raconter, avec ou sans bruitage hollywoodien. Utilisez vos neurones après les avoir formés à l'Ecole du Bon Sens que chacun de nous porte en soi.

Use Common Sens

Stay home

Stay safe

