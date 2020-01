Que la paix soit sur le monde, Pour les cent mille ans qui viennent ...

Bonjour. Nous sommes le 30 janvier, la journée me semble très calme dehors, et, nous aurons droit au soleil.

Allumez votre téléviseur sur n'importe qu'elle chaine d'info, et, vous allez voir que la guerre, rien que la guerre. Incroyable !

Partout dans le monde arabe, c'est des milliers de personnes qui disparaissent dans un silence total. À commencer de la Libye jusqu'au Yémen en passant par l'Égypte, la Syrie et l'Irak.