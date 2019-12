Courrier des lecteurs: Tamendjer, dans la région des Béni Aicha, sur les hauteurs d'El Ancer

"... Je suis originaire de la région d'El Ancer et je vis actuellement en europe. Je n'ai pas eu l'occasion de retourner au pays depuis des années et je souhaiterai lancer un appel aux lecteurs de jijel.info pour mettre des photos de la région d'el ancer, mharka, tailmam, beni hebibi, ... ça permettra à beaucoup de gens originaires de la région et qui n'ont pas eu l'occasion de revenir souvent de voir à quoi ressemble "le pays maintenant Merci par avance à tous... "

Nous informons notre aimable lecteur de jijel info que nous avons déjà publié plusieurs artciles sur cette magnifique région que nous aimons tous. Dont voici: La légende deTamendjer, dans la région des Béni Aicha, sur les hauteurs d'El Ancer...

"La légende raconte qu'un Administratuer français s'est déplacé dans cette région pour faire un recensement dans les années 1900... arrivé au pied de la montagne, il n'a pas pu traverser la rivière. Aidé par un berger, lui indiquant le bon chemin et la nomination du lieu de "TAMENDJER", Ce berger devenu son très bon ami, a été nommé Caid de la région des béni aicha.

Désormais toute cette région des Béni Aicha est dénommée jusqu'à nos jours Tamendjer... Heureux sont ceux qui ont leur origine dans la fièrté de leur être national...!

Par Med Souilah

Photos: afalaz