Au coin du poète: Le Cerf et le Sanglier

Il est ce noble animal : le cerf. Marchant dans les bois,

La tête haute, l’œil rond et portant fièrement ses bois.

Le corps svelte, la démarche lente et bien trop altière,

En promenade. Ses sabots effilés à esquiver la pierre.



Humant de l’air ses fines effluves. Quand bien soudain !

Une galopade, à l’écho effrayant, brisant le calme serein.

Vint à passer, la robe sombre, le poil luisant, un sanglier.

Le cerf dérangé, du chemin s’écarta, le laissant évoluer.



D’où sors-tu sombre animal ? Fonçant ainsi tête baissée ?

As-tu quelque malin aux trousses à en être aussi pressé ?

Le sanglier répartit : que nenni noble cerf, il n’en est rien.

Il est de mes habitudes, gagné de l’ire, galopant pour rien.



Le cerf interloqué, en méditation. Sa sagesse à l’épreuve.

Songeur : plus on est fort et bas sur pattes, içi une preuve,

La grâce en absence, plus la raison manquant à s’exprimer.

Ces créatures conçues des brutes, leur force à s’en déprimer.

Par Noureddine Bousdira. Rédaction jijel.info