Un bonjour de la côte du Saphir.

Salutations de la corniche Jijellienne ouest, partie de la côte de l'Algérie ; l'une des plus belles, étant réputée pour sa corniche et ses belles plages, et, l'une des plus riches du pays en faune et en flore, chevauchant entre mer et montagne.

Que dieu nous la protège. Bonne journée toutes et à tous.