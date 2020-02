Soigneurs de terres...

Bonjour; Aujourd'hui 05.02.2018, à Jijel il fera beau, avec un ciel se voilant rapidement mais devenant de plus en plus lumineux dans l'après-midi. Pas de précipitations, Il fera 14 °C.

Je vous propose en réédition sur jijel.info, un sujet qui me tient très à cœur, et qui nous concerne tous, de près comme de loin; il s'agît de la vie des sols, comment ils se constituent dans la nature, comment ils sont détruits à tour de bras depuis l'industrialisation de l'agriculture, et comment on peut les restaurer, et rétablir l'équilibre naturel de leurs écosystèmes, puisque initialement, un sol est par définition vivant, en fin ceci est vrai jusqu'à l'arrivée de ce qu'on appelle l'agriculture "Moderne".

Claude Bourguignon et sa femme Linda, travaillent sans relâche depuis plus de 30ans sur la biologie des sols, leurs structures, leurs dégradation, et disparition, mais heureusement, il œuvrent aussi pour leur restauration, et comment les soigner, pour qu'ils puissent continuer à nous nourrir de manière plus saine, et plus durable.

Voici le lien à leurs site pour ceux que cela intéresse, il ont un nombre impressionnant de vidéos aussi bien sur leur site que sur Youyoute, sur les différents aspects de la problématique des sols, dont tous nos agriculteurs devraient s'inspirer. Bonne journée