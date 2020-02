Les précieux souvenirs. Les belles choses de la vie.

Une belle image du jour. qui ne laisse pas insensible les nostalgiques...

Le temps passe imperturbablement, nous avons changé, la wilaya aussi...

«N'oublie jamais les belles choses de la vie, car ce sont elles qui te feront avancer dans les moments difficiles». Les anciens connaissent parfaitement le long de cet oued, vers le coin de camping, sous le figuier ! Quand à moi, - Je me souviens si tard, Je me souviens si peu, du temps qui passe,avec trop de sagesse, et, ne plus se souvenir, c'est peut-être ça, vieillir...! Allons y voir cette image.

Bonne journée à toutes et à tous...