Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Au coin du poète. La Sagesse

Que c'est beau ! Tout y est dans ce texte, le thème, la mesure, les rimes et surtout le rythme, on a envie de l'apprendre par cœur comme du temps de l'école primaire, pour n'avoir même plus à le relire , mais à l'avoir là dans sa tête ,je suis totalement sous le charme, et voilà encore une nouvelle fois l'occasion de me dire : " mais que c'est beau la poésie lorsque c'est bien écrit !"

Il est bien des gens à tout subir. En acceptant tout.

Leurs déboires et leurs misères. Ressentis partout.

Jamais demander pour eux-mêmes. Désireux de rien.

Satisfaits de leur sort. Contents de leur moindre bien.



L’esprit tranquille. Sereins en leurs saines pensées.

Jamais à se plaindre du présent. Ni gémir du passé.

L’esprit confiant en l’avenir. Vivant le cœur apaisé.

Et de couler des jours heureux. S’estimant rassasiés.



Quel est donc ce secret ? S’interrogent bien des gens.

De ceux que leur fortune ne satisfait. Ces vils indigents.

A l’esprit torturé. A la poursuite des biens et richesses.

L’âme dérangée. L’esprit troublé. En défaut de sagesse.



Egarés en de tortueux dédales. Ceux de la matérialité.

Tant éloignés de ce noble concept qu’est la spiritualité.

Ignorants et bien insouciants des misères en ce monde.

Incapables de discernement. Tant sont leurs sarabandes.



Il est encore ces gens intelligents. A tout comprendre.

Mais incapables de discernement. A n’y rien entendre.

Tant la sagesse est, chez l’être, une prédestination.

En réflexe inné, avoir saisis les secrets de la création.



Rédaction jijel.info Noureddine Bousdira