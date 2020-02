Il est vrais que nous sommes arrivés à un âge où l'on commence à prendre plaisir dans une rétrospective du passé. Hélas, aujourd'hui notre belle Igilili, qui nous a pris dans ses bras durant ces années 60-70 et nous a toujours bercé et enveloppé de ce joli bleu azur, déteint chaque jour qui passe. Enfin, admirons ensemble ces petites vagues courtes qui résistent au vent , qui nous siffle sur le rivage, et écoutons cette belle chanson d'antan...

Quand tu as le bonheur dans ta vie, n'oublie pas de le cultiver pour qu'il y reste longtemps. Bonne fin de journée à toutes et à tous...