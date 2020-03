Un sourire du ciel...

Nous sommes le 07 Mars, la pluie revient en douceur et le ciel nous présente ce joli décors avec un joli sourire. Le village se réveille d'un cauchemar à répétition, au petit matin, sur sa joli cote de Saphir, devenue une cote à haut risque, qui n'est plus adaptée au trafic et aux véhicules actuels ... Elle a besoin d'être rénovée et mise aux normes disait un ami...

Les braves citoyens attablés tôt ce matin au petit café du coin, se posent des questions pour que cela ne se reproduise plus. Et pourtant nous avons des spécialistes en sécurité routière qui doivent trouver un moyen de mettre fin à cela, de concevoir un plan pour éviter que cela ne se reproduise...Hélas ! Cette route fait encore trop de morts et de blessés très graves, par négligence des uns et des autres ou inconscience. Le message a été bien transmis aux responsables, laissons le temps au temps, et souhaitons bonne route à nos concitoyens...Bonne journée.

Med Souilah jijel.info