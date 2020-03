Sacré Printemps !

Bonjour; Nous sommes le 21 Mars, il est 5 heures, temps frais, il pleut dehors et une légère brise souffle du couloir menant au rivage. Dehors, c'est la guerre des chats, c’est le printemps, leur saison, et nos chats adoptent un comportement bien inhabituel, qui nous ont tourmentés par les cris et nous ont empêché de bien dormir.. Qu'importe, puisque nous avons l'habitude. Enfin, c'est durant ces premiers mois que la durée de la nuit est égale à celle du jour, et, nos organismes parfois éprouvés par un long hiver, retrouveront les vitamines du soleil, c'est aussi l'occasion d'aller profiter de la montagne, en image, les Béni-Khzar, sur les hauteurs des grottes, en face à Nechma, une autre de Dar Belhanache, et, pour moi, je pense déjà à l'été. vous avez aussi ma p'tite vidéo: Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison ! L'amour et la joie sont revenus chez toi. Vive la vie et vive le printemps. déjà à 71 375 vues lectures. Bonne journée

Photo des Béni-Khzar de Sid Ali El-khazri

La 2ème image est de Dar Bel Hanache de sidi ali bouhenna.