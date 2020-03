Bordj Fnare: Un lieu mythique, un havre de paix.

Bonjour; Dans ce courrier matinal, je reçois cette belle image d'un lieu mythique des Jijellis, érigé sur un sommet rocheux, attire par sa splendeur, et, de vieux souvenirs surgissent quand je vois l'Illumination du phare.

Bordj Fnare comme le surnomment les anciens, toujours debout, malgré le temps qui passe, et, qui possède sans doute, une bonne partie de l'histoire de Jijel. la première photo de la Salamandre, au nord du grand phare, et le Banc des Kabyles, a été publiée sur jijel.info ici. Il faut savoir que ce phare a été construit pour signaler aux navires la présence de deux écueils dangereux, la Salamandre, au nord du phare, et le Banc des Kabyles, beaucoup plus large, à l’est.

Alors que nous étions des petits enfants, à l’ouest du phare, El Aouana (Cavallo), habitant juste à coté de « îlot aux chèvres » (Ed’Zira) et d’autres îlots dispersés, et, qui fait aussi figure d’un havre de paix, nous étions privés d'électricité jusqu'au années 70, et, c'était le grand phare qui nous signalait la fin du jeune pendant le ramadhan. Aujourd'hui, Il se dresse toujours, fièrement sur la mer, son objectif, aider le marin qui doute...Bonne journée