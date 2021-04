Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

غذير المرج بالطاهير أصبحت للأسف ملوثة...

ذات جمال استثنائي ، والتي تغطي مساحة 05 هكتار ، يتردد عليها ما لا يقل عن 23 نوعًا من الطيور.

Virée matinal au bord du Marais Ghedir El Mrdj (Taher), d'une beauté exceptionnelle, et, qui couvre une superficie de 05Ha., fréquenté par pas moins de 23 espèces d'oiseaux. et, qui ressemble à une très belle musique qui charme, qui plaît et dure peu...

Hélas ce bijou a été pollué par les eaux usées.

