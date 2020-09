Bonne nouvelle de l'année...Rappel

dimanche 20 septembre 2020 Écrit par MedSouilah

DE NOS ARCHIVES... 🤗Bonsoir; Souvenez vous, nous avons présenté le premier reportage photos le 17.10.2009, concernant l'éveil écologique qui n'arrive pas dans la région, notamment El-Djenah dans la commune de Sidi Abdelaziz…

Nous avons dit: "... A proximité de l'une des meilleures plages de Jijel, est née une décharge publique au lieudit Plage El Djenah à quelques dizaines de mètres du fameux et splendide rocher aux moules à quelques mètres du bord de la plage, avec la complicité de la commune. On brûle chaque jour des ordures ménagères, si ça continue on deviendra tous des tuberculeux. Je lance cette missive "très urgente"... "

D'autres sujets sont arrivés par la suite, et, il a fallu attendre cette semaine pour que le wali de Jijel ordonne l'élimination et la fermeture, ainsi que le nettoyage et la désinfection des lieux. Une décision sage qui fera le grand bonheur des habitants, et la joie de jijel.info et ses lecteurs que nous remercions pour cette grande réussite.

Nous apprenons par ailleurs que les autorités de la commune, ont rencontrés des problèmes pour décharger les ordures ménagères... Enfin nous souhaitons que Monsieur le wali, se penchera sur l’autre décharge de Oued El-Kébir au cœur du parc de Taza. Bonne fin de journée à toutes et à tous