Jijel, la mer et le vieux

C'est décidé, en ce 14eme jour de ramadhane Moubarak, j'irais rendre visite, à l'amie de tous les jijelliens, la mer...

Cette source de bien-être extraordinaire, qui nous a toujours bercé, soigne de tous les maux, elle nous détend et, elle contribue tout simplement à notre bonheur, si et seulement si, nous connaissons ses secrets.

Je me suis assis sur la plage;

Face à mon destin qui grandi;

La mer qui connaît mon age;

Trouble mon cœur où les amours abondent;

Elle me parle un triste langage;

Que j’ai déjà jeté à la mode;

Les mots m’enlacent et m’encagent;

Et je rêve encore d’un autre monde...