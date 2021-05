Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Jijel: Conséquences des habitations anarchiques.

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Culture, nature & environnement Création : samedi 22 mai 2021 08:21 Mis à jour : dimanche 23 mai 2021 12:09 Publication : dimanche 23 mai 2021 06:21 Écrit par MedSouilah Affichages : 1712

جيجل: عواقب المساكن الفوضوية.

صباح الخير؛ يجب أن ندرك أن مواطنينا مسؤولون عن الدراما التي سنكتشفها مرة أخرى من خلال هذه الصورة. في الواقع ، تحت مبررات وذرائع مختلفة ، وبتواطؤ من المسؤولين ، قاموا بتنفيذ هذه الإنشاءات الفوضوية بمساكن غير صحية ، دون أي معيار في مجال الإسكان. لا يزال الوضع الحالي على مرتفعات جيجل مقلقًا ومثيرًا للقلق فيما يتعلق بتخطيط المدن. من الآن فصاعدًا ، لم أعد أتعرف على لؤلؤة جيجل المتوسطية ، لأن البناء الفوضوي والإسكان غير الصحي شوه وجه المدينة الجميل تمامًا. ومع ذلك ، فإن البيئة هي أحد العوامل الأساسية في جودة الحياة.

Bonjour; Il faut reconnaître que nos concitoyens sont responsables du drame que nous allons découvrir encore une fois à travers cette image.

En effet, Sous différentes justifications et prétextes, et, avec la complicité des responsables, ils ont procédé à ces constructions anarchiques avec des habitations insalubres, sans aucune norme dans le domaine de l'habitat.

La situation actuelle sur les hauteurs de Jijel reste préoccupante et alarmante sur le plan urbanistique.

Désormais, je ne reconnais plus la perle de la méditerranée Jijel, car, la construction anarchique et l'habitat insalubre ont, complètement défiguré le beau visage de la ville. Et pourtant l'environnement est l'un des facteurs essentiels de la qualité de la vie. Bonne journée.