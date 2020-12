Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

LES BEAUX PLATANES DE LA RUE DE VIVONNE...

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Culture, nature & environnement Création : samedi 5 décembre 2020 03:07 Mis à jour : samedi 5 décembre 2020 11:09 Publication : samedi 5 décembre 2020 03:07 Écrit par MedSouilah Affichages : 2622

Je me souviens de la sieste de nos parents, allongés en été sur les fauteuils pliants à l’ombre des platanes…

Je me souviens des «toujours-les-mêmes» noctambules qui déambulaient la nuit au gré des rues pénombreuses dans le décor irréel des branches de platanes et qu’on reconnaissait à la voix, derrière les braises des mégots….…

Je me souviens des voisins qui grillaient paisiblement une cigarette à la fraîcheur la nuit, assis sur un petit banc de bois dans l’obscurité auprès de leurs maisons, sous le bruissement feutré des feuillages généreux...

Mes platanes, comme vous me manquez..!!

Daoud Nafa

Un Jijellien de paris