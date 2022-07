Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir la paix.. !

Il était une fois à Jijel, un mari, fils à maman, qui se faisait remplir la tête tous les soirs par sa vieille mère dès qu’il rentrait fatigué du boulot :

- "Ta femme est comme-ci, ta femme est comme-ça...... !

En fait, elle n'admettait pas du tout que non seulement l’épouse lui prit son fils unique mais qu’en plus, elle se permettait de le commander à la maison...



Et l'horreur pour elle, c'est que son fiston unique, écoutait tendrement "madame" et la comblait de cadeaux... !

Un jour, fatigué de la haine de sa mère, il dit à sa femme :

- "La prochaine fois que Mamma m’appelle pour me bassiner encore avec sa jalousie, je ferai semblant de la croire, je t'appellerai à haute voix dans la chambre et je ferai semblant de te frapper.. !

Et le lendemain soir, comme d’habitude ça recommence…

Il appelle alors sa femme en agitant avec rage la ceinture devant sa mère et la pousse dans leur chambre. Il ferme la porte avec bruit et commença à hurler et à lancer des insultes en claquant sa ceinture contre le lit, pendant que la jeune femme criait et pleurait.

La vieille mère pâlit aussitôt, se mit brusquement à trembler et courut immédiatement taper à la porte en suppliant :

-‘’ Arrête ya Bni...!! J'ai menti..! Elle ne m'a jamais rien fait...!!!

Puis, le fils ayant alors ouvert la porte, elle se précipita vers sa belle-fille qui se camouflait le visage en gémissant sous l'oreiller et lui demanda pardon...

Depuis ce jour-là, la paix est eeenfin revenue au foyer du bonhomme... !