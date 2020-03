Bonjour; Il est 05:00 ce 02 Mars 2020.

Dehors, il fait plus frais que les jours passés, et, le silence est maître de bord.

On s’attend à ce que les températures varient entre les valeurs suivantes :

Jour : 21°C

Nuit : 10°C

Merci à notre jeune photographe du coté EST de la wilaya, Mohamed, avec cette superbe photo printanière prise à partir de Djebel Akhoudache sur les hauteurs d'El-Djenah, cette population qui adore l'agriculture.

Nous attendons toujours la pluie qui reviendra cette semaine pour arroser notre petit jardin potager, qui revient en force ces derniers temps, à la mode et, intéresse de plus en plus de familles soucieuses de leur alimentation, après cette dégradation brutale de la situation économique, et qui risque de durer chez nous en Algérie...

Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison ! L'amour et la joie sont revenus chez toi. Vive la vie et vive le printemps.

BONNE JOURNÉE ET À CE SOIR...