Les bienfaits du raisin sur la santé

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Culture, nature & environnement Création : dimanche 26 septembre 2021 10:00 Mis à jour : lundi 27 septembre 2021 07:11 Publication : lundi 27 septembre 2021 04:00 Écrit par MedSouilah Affichages : 3176

En particulier le raisin noir, je l'achète souvent au marché à Taher au prix de 180 DA le Kilo, après une longue marche.

Bien sucré, gorgé de soleil, le raisin est le fruit incontournable de l’automne. En croquer c’est s’assurer la pleine forme et une mine resplendissante !

Si consommer des fruits est bon pour la santé, les bienfaits du raisin sont parmi les plus reconnus. Vitamines, santé, beauté : mangeons du raisin ! Bonne journée à toutes et à tous.

Santé : les bienfaits du raisin noir

Très riche en polyphénols, puissants antioxydants, le raisin possède des vertus protectrices qui agissent à différents niveaux. Il protège le système cardio-vasculaire en freinant son vieillissement, il limite la formation du mauvais cholestérol, et améliore la résistance des vaisseaux sanguins.

Par ailleurs, la feuille de vigne est l’ingrédient vedette pour lutter contre les jambes lourdes. Autre bienfait du raisin : par son action fluidifiante, elle draine les toxines et améliore ainsi la circulation sanguine et réduit les problèmes de rétention d’eau.

Bon à savoir : les polyphénols sont présents en plus grande quantité dans le raisin noir.

enviedeplus.com