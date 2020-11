L’extraction de l’huile d’olive à une ancienne époque…

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Culture, nature & environnement Création : samedi 14 novembre 2020 07:55 Mis à jour : samedi 14 novembre 2020 12:18 Publication : samedi 14 novembre 2020 07:55 Écrit par MedSouilah Affichages : 1733

La tradition n’est plus ce qu’elle était. Elle portait que l’olivier avait été le premier arbre dont les hommes eussent appris la culture.

Ce processus réalisée par nos mères et grandes mères, comprend deux étapes fondamentales : la préparation de la pulpe (broyage), mais de quelle manière ! suivie de la séparation de la fraction huileuse des autres composants solides et liquides (extraction proprement dite).

Sans oublier bien sur, le nettoyage des olives pour les séparer de la terre, des petits rameaux et des feuilles.

طريقة قديمة لاستخلاص الزيت من الزيتون وهاته الحفرة تسمى الجابية تملأ بالماء النقي ويصب فيها عجين الزيتون المطهي و المكسر ,ويصعد الزيت فوق الماء وتدخل امراة وتحرك عصا او تجدفها داخل الماء ثم تاخذ الزيت وتضعه في اناء بجانب الجابية ثم تاخذه للتغلية في قدر فيتبخر الماء ويبقى الزيت. عند استخلاص الزيت يترك الماء يذهب و تاخذ قشرة الزيتون وتسمى اللمش وتعطى للحيوانات وفي ايام الثورة وبعدها كان الناس يخلطون القشور بالدقيق وياكلونها. Ph de bouraoui belhadef