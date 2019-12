Vidéo: J.I: Hommage à Chérif Kheddam. Un artiste au nationalisme à fleur de peau.

Allah yarham Da Chérif.

Écoutons ensemble sa célèbre chanson pour l'Algérie: L'Dzayer Inchallah Ats'Hlodh. Qui veut dire: Algérie N'chalah tu guérira tu redeviendra comme avant. Ou encore: In challah l’Algérie va rayonner de nouveau et que son peuple soit à la hauteur des défis.

Il est aimé et apprécié par tout le monde. C'est là qu'on reconnait un vrai fils d'Algérie...!

Un homme tout simplement exceptionnel.