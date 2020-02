Luttons pour une autoroute verte.

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Culture, nature & environnement Création : samedi 8 février 2020 07:49 Mis à jour : samedi 8 février 2020 14:06 Publication : samedi 8 février 2020 07:49 Écrit par MedSouilah Affichages : 1107

L'image du jour a été prise sur la voie express à Sidi Abdelaziz au bord du rivage.

Et dire que cette verdure avait poussé toute seule...

Tout ce qui a été implanté avait disparu au fils des jours par manque de suivi, d'entretien et du laisser aller.

Et pourtant, la préservation de ces espaces de verdure constitue un enjeu important....

Photo Mohamed Boulham jijel info sidi abdelaziz.