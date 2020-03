Les bienfaits de la marche...

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Culture, nature & environnement Création : jeudi 5 mars 2020 15:53 Mis à jour : jeudi 5 mars 2020 18:32 Publication : jeudi 5 mars 2020 15:53 Écrit par MedSouilah Affichages : 4388

Revenons à ce sujet d'un interet capital, avec cette superbe image à quelques dizaines de mètres de ma demeure, car, pour se maintenir en bonne santé il est nécessaire de faire entre mille et dix mille pas par jour.

Non seulement cette activité aide à perdre du poids, active la circulation et réduit l’apparition de varices, mais elle aide aussi à tonifier les muscles des jambes. Marcher réduit également les risques d’hypertension, prévient le diabète et aide à lutter contre le cholestérol. En plus de tout cela, marcher détend et aère l’esprit, surtout quand on est au bord de mer ou en montagne...



Photo: Med Souilah jijel.info à El-Aouana au bord de mer

CLIQUEZ SUR L'IMAGE POUR L'AGRANDIR

Lire également: Les bienfaits de la marche à pied au quotidien