Il faut vivre ses rêves et non rêver sa vie

Bonjour. Il est 4:19, il fait frais dehors, et, le silence est maitre de bord dans la ville, en attendant l'arrivée de la pluie dans les prochaines heures.

Rêver c'est espérer, mais, On ne peut pas passer la vie à espérer toujours, à attendre. Il faut vivre la vie ...

La nouvelle année 2020 est à nos portes, et, déjà, l' inflation des prix des produits de consommation est plus que catastrophique.

Nos villes et villages deviennent méconnaissables et se dégradent de jour en jour. Que faire ?

Les gens pensent qu'il est nécessaire de vivre le mieux possible en souffrant le moins possible, puisqu'ils n'ont qu'une seule vie à vivre...

Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux lutter pour la vie que nous avons toujours rêvé d’avoir... Et, de faire de notre vie un vrais chemin lumineux, où,

l’on est le plus honnête possible avec soi-même, de choisir et pas seulement d’exclure...

C'est un peu philosophique, mais, c'est la réalité... Bonne journée.