BILLET MATINAL. GÉNÉROSITÉ...

Bonjour. Aujourd'hui dimanche, ce sera le retour de la pluie, des averses sont prévues dans l'après midi. La neige, nous manque beaucoup cette année.

Souvenez vous de nos parents et nos aïeux Allah yarhamhoum, ils avaient tous la même grande qualité qui est GÉNÉROSITÉ.

Tellement, ils étaient généreux, ils donnaient et partageaient ce qu'ils pouvaient, ils étaient serviables, en aidant les autres, et bien sur, ils étaient satisfaits, car cette qualité procure également une grande satisfaction à la personne qui l’offre, et, n'attendent rien en retour.

Hélas, de nos jours, les gens deviennent autrement, matériels, et, la vie devient pénible.

Je souhaite à tous mes amis, dans la mesure de nos possibilités à donner et à partager sans avoir d' intérêts à le faire, et que dieu le tout puissant nous préserve la générosité "El-Ikram".

À mon avis, et, je peux me tromper, nos concitoyens qui sont généreux, sont dans la plupart du temps, ceux qui manquent de moyens, surtout financiers, et, malheureusement, ceux qui en possèdent manquent de générosité.

Allez bonne journée... Je file vers la corniche.

