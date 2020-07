Un peu de douceur dans un monde de brutes.

Bonjour; La chaleur à Jijel et partout dan le pays, est arrivée un peu plus tôt que d’habitude. Elle est tellement suffocante que la nuit et, tôt ce matin, le thermomètre atteint les 30° C.

Dans l'actualité, notamment internationale, on ne parle que de ovid-19, d'attentats, conflits, guerres, accidents etc...

Heureusement que nos lecteurs nous proposent ces belles images des vacances, mais aussi insolites, qui nous rapportent un peu de douceur dans un monde de brutes.

BONNE JOURNÉE ET BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS....