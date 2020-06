Baignade dans les barrages : Danger extrême.

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Culture, nature & environnement Création : lundi 29 juin 2020 05:08 Mis à jour : lundi 29 juin 2020 11:16 Publication : lundi 29 juin 2020 07:08 Écrit par MedSouilah Affichages : 739

La nage dans les barrages est interdite et dangereuse. Ne prenez pas des risques...

Comment peut t-on expliquer que 115 cas de noyades, ont été enregistrés sur ces sites, durant les 5 dernières années...?

Quand vous voyez ces lieux magiques, vous aurez l’impression de lieux paisibles et tranquilles, et, pourtant les retenues collinaires et les barrages sont extrêmement dangereux, en raison de la vase qui attire irrésistiblement le baigneur dans les profondeurs pour le condamner définitivement sous l’eau. À partager et faire apprendre à nos enfants... BONNE JOURNÉE ET BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS...