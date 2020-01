Photo rare et poétique.

Bonjour.

Ce matin, au moment du tremblement de terre, qui avait secoué la region de Jijel et leswilaya voisines, j'étais en voyage, au volant.

Arrivé à Cavallo, je découvre, ce qui s'est passé.

Les familles, à l'extérieur de leur demeure, d'autres ont eu des dégâts matériels, beaucoup de fissures dans quelques habitations, mais surtout le stress et la peur sur les visages des citoyens...

Afin d'oublier ce stress, je vous présente ce matin, une très belle image, rare, douce, agréable et poétique de la région d'El-Milia, avec ce joli tableau d'une région , encore vierge, et, c'est ça la belle nature, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on désire et tout ce qu'on aime.

N'Harkoum zine .