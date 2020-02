LE BLEU DE LA MER

Mon coeur ressemble à une vaste étendue de mer bleue

Qui crie quand on la pollue

Qui s'enflamme en cas de feu

Et qui meurt quand on la tue

Elle pleure quand on la fâche

Elle dort quand tout est serein

Elle souffre quand on l'achève à la hache

Elle s'exclame quand tout est bien Elle aime le vent mais pas les tempêtes

Elle court quand elle est pressée

Mais elle a toujours toute sa tête

Et elle rêve quand elle est couverte de baisers Elle n'est pas vivante

Mais à travers ce poème

On peut voir une femme étonnante

A qui on dira toujours je t'aime

- Manuela - BONNE JOURNÉE À TOUTES ET À TOUS...

MedSouilah