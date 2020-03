Une image et des souvenirs...

Cette belle image nous fait revenir à cette triste époque, où, les autorités l'avaient utilisé comme décharge publique, et, cette odeur nauséabonde qui se dégageait des lieux et menaçait la santé publique des riverains, en émettant régulièrement des gaz toxiques et mal odorants, restera gravée à jamais dans notre mémoire..

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, ils l'ont surnommé DHA DAB "Le dos d’âne ? 🤔

C'est probablement, suite à sa ressemblance aux dos d’ânes "ralentisseurs"...