Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Souvenir.

Message d'un ami.

La vision de Notre-Dame de Paris en flammes m'a ramené à trente ans en arrière.

A l'époque, j'enseignais en banlieue parisienne. Un jour, nous avons organisé une sortie scolaire avec 2 classes de 6eme : une petite croisière en bateau-mouche sur la Seine.

Tout s'est très bien passé et les élèves appréciaient ; pour beaucoup, c'était leur 1ere visite à Paris. Après la balade nous avons flâné Quai Notre-Dame et comme le bus qui devait nous reprendre était en retard, nous avons décidé de visiter la cathédrale. Une petite Algérienne de ma classe est alors venue me demander, en arabe, si ce n'était pas haram...

J'étais à la fois surpris et ému par cette marque de confiance. Je l'ai rassurée et lui ai conseillé de s'intéresser seulement à l'art, à l'architecture...

Ce qu'elle a fait. J'espère qu'aucun péché ne lui aura été compté ! Par la suite, dans le bus, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de Paris et elle m'a répondu que ça lui rappelait Oran, les immeubles tout au moins...



P.Isel.