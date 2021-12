Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

La vie c'est des étapes...

Écrit par MedSouilah

الحياة مراحل، ولكل مرحلة حلوها ومرها

Rebonjour. Il est 02:47. Le silence, cet ami, qui ne trahit jamais, est maître de bord dans la ville, devenue plus propre que les jours passées, après le calvaire vécue du problème de levée des décharges ménagères.

La question qui me vient toujours à l'esprit, pourquoi attendre un événement ou encore la visite d'une delegation , pour nettoyer la ville... ?

En effet, la vie, c'est des étapes, et, la jeunesse, n'a qu'un seul temps.

La plus douce c'est l'amour...

La plus dure c'est la séparation...

La plus pénible c'est les adieux...

La plus belle c'est les retrouvailles... Gandhi...

ALLEZ BONNE JOURNÉE, ET, LAISSONS CE MYSTÈRE QU' IL FAUT VIVRE ET NON UN PROBLÈME QU'IL FAUT RÉSOUDRE...