BELLES VUES PANORAMIQUES DE MA RÉGION, RESTÉE OBSCURE...

Bonjour. Nous nous réveillons comme d'habitude, très tôt, après une longue nuit éveillé durant sidna ramadhan qui tire à sa fin...

À voir ces vues panoramiques, nous pourrons dire encore une fois, que cette région mérite une attention particulière de la part de ses enfants, car, la beauté des paysages de Jijel ne se limite pas qu'à la corniche et ses plages !

Seuls ses enfants, peuvent diversifier, revaloriser et exploiter ces richesses, ces infrastructures touristiques, les plus belles dans le pays.

Je peux me tremper, mais, il me semble que les enfants de cette région, l'ont abandonnés depuis bien longtemps, dans tous les domaines: Économiques, sportifs, touristiques, culturels, historiques etc...

Ce n'est qu'un avis franc et sincère, car, n'oublions jamais que celui qui n'avance pas, recule, et, le progrès de notre wilaya, a encore des progrès à faire.

Je m’arrête, et, si vous voyez le contraire, rani ma goult walou.

Allez passez une bonne journée et à ce soir, je file au village...