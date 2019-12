Nous sommes à Bouraoui Belhadef. "4 photos du jour"

Bonjour. Il est presque 05:00, il fait toujours chaud, malgré le vent fort qui souffle sur la ville.

Commençons cette journée avec ces belles images.

Arbres de la forêt, vous connaissez mon âme!

Au gré des envieux, la foule loue et blâme ;

Vous me connaissez, vous! - vous m’avez vu souvent,

Seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant.

V.H

Bouraoui belhadef بوراوي بلهادف صور وأخبار

Jijelinfo Med Souilah