Happy Family

Bonjour. Il est 03:11, il fait chaud dehors, le calme règne dans la ville.

La météo nous annonce encore du soleil, pendant les jours à venir.

Les agriculteurs sont inquiets, car, leurs cultures pointent à peine.

Une question me vient toujours à l'esprit.

Pourquoi il pleut plus en hiver?

Il me semble que nous traversons l'année la plus sec, depuis très longtemps.

Revenons à notre image. Il était un temps merveilleux, elle donne à réfléchi !

Cette image d'antan représente beaucoup de secrets. Je vous laisse l'admirer, et découvrir ce qui nous manque aujourd'hui ! Malgré que, c'est le seul lit dont dispose la famille, qui n'a pas en plus de pieds, manque de places, infiltration des eaux...

Ils ont réussi à trouver de la place pour tout le monde, y compris, le petit chat, le chien, les oiseaux...Et, enfin le sourire, c'est la grande réussite, c'est ce qui manque dans la famille de nos jours.

Bonne fin de soirée à toutes et à tous...

ليس السعيد فى العالم من ليس لديه مشاكل

(ولكن السعداء هم أولئك الذين تعلموا كيف يحلون مشاكلهم ويقتنعون بتلك الأشياء البسيطة التي لديهم.

Jijelinfo Med Souilah