SON DERNIER RECUEIL DE POÉSIE A ÉTÉ PUBLIÉ À MONTRÉAL Nina Lys Affane revient avec des “Fracas de sens”

Nina Lys Affane vient de signer un nouveau recueil de poésie publié aux Éditions de la couleur des mots (100 pages, Montréal, 2018). Au-delà d’une longue carrière dans l’enseignement de la langue française, cette auteure, native de Jijel, s’est également essayée à l’écriture de presse en collaborant avec des journaux francophones régionaux, édités à l’est du pays.

Dans ce recueil, elle nous propose ses Fracas de sens, dans lequel elle met en lumière un verbe poétique raffiné, relatant des sentiments de noblesse, destinés à réveiller les sens. C’est ce qu’elle laisse transparaître dans ses vers transcrits dans cet ouvrage, qui donne l’envie d’aller jusqu’au bout de ses “sens” à sa lecture.

Dans un refrain poétique, digne d’une poétesse qui a fait ses preuves dans ce domaine, en publiant plusieurs recueils en Algérie et à l’étranger, Nina Lys Affane nous emporte dans le monde parfait des sens. Tantôt elle nous raconte les couleurs, la malédiction et la mer, tantôt elle évoque l’errance de l’esprit, mais elle nous plonge dans le désire de lire pour “Trouver le nuage qui pleut de joie.

Éternellement incarcéré dans une galère. Dans des échos cherchant une liberté”. La liberté est d’ailleurs la voie qu’elle a choisie pour façonner son monde avec sensibilité et beauté. À Jijel, comme ailleurs, Nina Lys Affane a également choisi la voie caritative en aidant des associations à travers des ventes-dédicaces qu’elle a organisées.

Riche en publications et en événements poétiques auxquels elle a participé, son parcours a d’abord été entamé par la publication d’un premier recueil de 140 pages, En pourparlers avec l’amour, en 2011.

En 2014, elle passe à Lisière du temps, un autre recueil de 145 pages, édité par l’Anep. En 2017, Confessions couronne son riche parcours poétique par une publication de ce recueil de 144 pages aux éditions Publishing House à Beyrouth, au Liban.

Durant la même année, elle publie l’œuvre Havre des sens au Canada, avant de passer aux Fracas des sens. Au mois de mars prochain, Nina Lys Affane fera de nouveau son apparition sur la scène poétique internationale, en publiant des œuvres dans une anthologie mondiale de la poésie féminine, à Madrid, et dans un autre événement du même genre au Mexique.

Autres collaborations, l’auteure a contribué dans un recueil d’auteurs nord-africains sous le thème “Migration” au Canada. Ayant participé à plusieurs manifestations poétiques à travers le monde, cette femme de lettres a porté la voix de la poésie francophone et a été primée et honorée en Algérie et à l’étranger.

Amor Z.