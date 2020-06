L’incivisme des citoyens ravage le paysage de montagne. suite

Ya Djemaa, vous allez vous balader en montagne, c'est bien et même merveilleux, mais laisser votre saleté de cette façon, est impardonnable... C'est à notre avis de l'incivisme...

Ces déchets et ces ordures de votre bouffe, que vous avez avalé aux grottes merveilleuses, en aspirant la brise de mer, qui ‘’noient’’ la belle montagne, nous laisse tristes.

Comme on peux le remarquer sur ces images, terrible saleté dans la montagne. Les sachets, les bouteilles en plastique, les canettes, même l'aluminium dangereux pour les animaux - voir image- et les mégots envahissent les montagnes et la corniche Jijellienne, que l on surnomme autrefois la cote de Saphir.

Souilah Med Jijelinfo