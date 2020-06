Retour au jardin. Ces insectes qui ne font plus peur, il suffit de les connaitre.

ça m’est arrivé ces derniers temps, a remarquer des insectes bizarres, qui envahissent mon jardin de couleur blanchâtres, et qui mesurent que quelques mm. que l’on peux remarqué sur cette première image agrandie.

Dans un premier moment, je me présente dans un magasin sois disant spécialise, il me fais savoir qu’il s’agit de punaise blanche. Son traitement , n’a rien donné.

Je reviens aux traitements naturels, en utilisant le purin d'ortie ou encore le purin d'ail et même le traitement avec du vinaigre blanc.

Résultats: Beaucoup mieux que les produits chimiques, mais l’insecte est toujours présent dans toutes les plantes, arbres fruitiers, oliviers etc...

Alors la, ça devient angoissant, et, j’entame des recherches...

Enfin, je découvre, et j’espère ne pas me tromper, qu’il s agit:

de Collembole : l’insecte sauteur des plantes d’intérieur et extérieur.

Et, je découvre chez des spécialistes sur le net, qu’il ne faut surtout pas de vous ruer sur un insecticide (même biologique) puisque cet insecte fait vivre votre terre.

En effet, on sait très bien que la terre est vivante et que les petites bestioles font partie de cette merveilleuse biodiversité. De plus, le collembole n’est pas dangereux pour l’homme ni nuisible aux plantes.

Je me pose encore une question, pourquoi, il vient uniquement chez moi ?

En effet, ils aiment les sols humides, comme le mien, et, ne font aucune dégradation sur les plantes. Au contraire... !

Vos conseils et expériences seront les bienvenus.

Allez passez une bonne soirée



Souilah Med Jijelinfo