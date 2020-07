FIRST THINK then LIVE

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Culture, nature & environnement Création : samedi 11 juillet 2020 10:43 Mis à jour : samedi 11 juillet 2020 10:49 Publication : samedi 11 juillet 2020 10:43 Écrit par MedSouilah Affichages : 20

Une île regorgeant de joyaux de la nature avec des ruisseaux et des cascades, des arbres majestueux et rares, des paysages d'une immense beauté, aux cimes enneigées aux plages de sable fin, de galets, de rochers.

Les saisons y sont belles, la terre et la mer y donnent encore et toujours.

Une île convoitée depuis la nuit des temps. Ses rivages ont vu débarquer plusieurs civilisations.

Une île dont l'histoire a été effacée avant d'être écrite.

Aujourd'hui, cette île a disparu, engloutie par la stupidité de l'être qui s'accroche au matériel en délaissant la morale contenue dans l'histoire, ses habitants vendent leurs biens et leurs histoires.

Ces mêmes êtres, malades du manque d'histoire, plus malades de l'histoire falsifiée qu'il s'injectent chaque jour, transmettent la folie et le désarroi à leurs enfants qui, pauvres créatures innocentes, perpétueront l'héritage de la course derrière le matériel.

Tout n'est jamais perdu... Le vendredi est un bon jour pour l'introspection.







Igel