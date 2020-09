QUI VIVRA NE VERRA PAS

Cette petite excursion ne prendra que 30 secondes de votre temps.



Il y a quelques temps, il a été question du Banc Qui Rend Aveugle sur ce site. Cette petite excursion synaptique locale qui explique la misère dynamique qui regne dans cette belle région et l'enveloppe d'une brume soporifique est encore disponible à la lecture. Elle est en plus gratuite.

Hier, nous avons eu droit à un excellent QUI VIVRA VERRA également disponible et gratuit. Le contenu est consacré à ce noble animal, poisson cher à la région et à tous: La sardine.

En général, et pour plus de précision, depuis des années, la juteuse et délicieuse sardine, sauveur de la carence en protéine de nos régions, a migré. On en trouve presque plus, au grand désarroi de nos mamans. Elle est remplacée par l'allache ou pauvre latcha. Pauvre en goût et en saveur mais toujours de plus en plus chère. Les vendeurs de sardines maintiennent les prix à la hausse et le mensonge également. En effet, ils sont tous à crier à gorge déployée " Ha 'yaw essardin" et jamais "hayya 'latcha", essayant de liquider leurs casiers quitte à escroquer, à tromper. Voilà, c'est dit. Maintenant revenons à nos sardines et à nos bancs.

L'image de sardines ou plutôt d'allache jetées aux ordures est très grave. Mais il y a plus grave, beaucoup plus grave, même criminel, dans les casiers des poissonniers. Il y a des bébés poissons qui sont interdits à la pêche et à la commercialisation. Ils représentent le poisson de l'année prochaine, mieux, d'ici cinq ans... Si ces poissons n'arrivent pas à maturité et ne peuvent pas se reproduire, les générations futures n'auront plus de poisson local naturel. Nous les aurions donc, dans notre aveuglement, privés de poisson. Alors, les sardines jetées ailleurs ne devraient surtout pas nous rendre aveugles sur ce qui se passe ici. Nous finirons pas ne plus voir nos propres poissons.

Ainsi, qui vivra ne verra pas.

Il est grand temps de se décoller du banc qui rend aveugle.

Get up

Think well

Stay Home

Stay Safe

Igel