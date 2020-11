Les études ont démontré l’importance de la vitamine D contre la COVID-19. Selon une étude récente, la carence en vitamine D pourrait désavantager un malade atteint de coronavirus. Voici notre sélection des aliments qui en contiennent le plus !

La vitamine D est un élément essentiel pour le corps. C’est grâce à elle que se fait la minéralisation des os, c’est-à-dire que c’est grâce à la vitamine D qu’on a des os solides et en bonne santé. On doit notre vitamine D d’abord au soleil : notre corps utilise les rayons du soleil pour fabriquer sa propre vitamine dans la peau. On la doit aussi aux aliments qui nous apportent parfois cet élément en quantités considérables. Parmi les aliments les plus riches en vitamine D on retrouve :

1- Le lait

On en consomme de moins en moins partout dans le monde, pourtant le lait d’origine animale fait partie des aliments les plus bénéfiques pour la santé, surtout grâce à sa teneur en vitamine D. Naturellement le lait cru est plus bénéfique ainsi que le lait complet, mais ce n’est pas une condition et vous pouvez le consommer comme bon vous semble.

2- La sardine à l’huile en conserve

Le mot conserve peut faire peur au début mais ne vous inquiétez pas, cet aliment est riche en composés très bénéfiques pour la santé. À commencer par les omégas 3 nécessaires pour l’organisme apportés par le poisson gras et qui apporte aussi beaucoup de vitamine D. Une portion de 100 g suffit pour combler la moitié des besoins journaliers.

3- Le foie de veau

Son goût n’est pas son meilleur atout, et beaucoup de personnes préfèrent se passer de foie de veau, mais vous allez très vite changer d’avis quand vous saurez qu’il fait partie des aliments les plus riches en vitamine D, en protéines et en fer.

4- Les champignons

Ce sont les seuls végétaux riches en vitamine D selon les études. Les espèces comestibles de champignons sont très bonnes pour la santé. Les champignons apportent 2 microgrammes de vitamine D pour 100 g consommés, ainsi que des vitamines B2, B3 et B5. Et ce n’est pas tout : les champignons sont aussi très riches en protéines qui boostent notre système immunitaire, et qui renforcent nos os.

5- Le chocolat

On a laissé le meilleur pour la fin ! Rares sont les personnes qui n’aiment pas le chocolat avec son goût doux tantôt sucré tantôt amer. Le chocolat vous apporte 5 microgrammes de vitamine D par 100 g, soit la dose idéale recommandée par jour. Les chocolats noirs amers et qui contiennent une forte teneur en cacao en apportent bien évidemment plus. C’est donc un aliment miracle qui vous console lors de vos chagrins tout en vous apportant beaucoup d’éléments très bons pour la santé !