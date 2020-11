Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Passionnée de peinture depuis son jeune âge avant de découvrir son don pour les pastels, l’artiste Boumaza Mess a longtemps hésité avant de venir exposer ses œuvres à un public, venu découvrir un art qui reste encore à promouvoir à Jijel. Et pour un coup d’essai ce fut un coup de maître pour cette artiste qui a subjugué son monde par l’étendue de son savoir-faire à travers des toiles qu’elle a récemment exposées sous le thème “Rentrée en pastel avec les pastels de Mess”. Inspirée par la nature et le sous-bois de la région, mais également par la belle corniche jijélienne, la pastelliste a fait voyager son public dans un monde sublime tout en couleurs.

“Les pastels, c'est une technique peu connue”, lâche-t-elle. Dans ses œuvres, elle s’est inspirée de beaucoup de pastellistes comme Cindy Barillet et Michel Breton Alain Voinot qui, a-t-elle dit, “m’ont aidé dans un groupe d'art”. Quand à la matière de la peinture, elle l’a ramène de l’étranger. De son vrai nom Boumaza Messaouda, épouse Boukari, la pastelliste est enseignante de langue française au CEM Fridja-Slimane de Jijel. “Je n'ai jamais imaginé un seul instant devenir pastelliste. Je n'ai reçu aucune formation artistique, mais je ressens en permanence le plaisir d'apprendre et de découvrir plusieurs techniques. Malgré mon métier d'enseignante qui me prend beaucoup de temps, j'ai toujours envie d'explorer ce domaine qu’est le dessin”, confie-t-elle. “Cela fait trois années que je me suis retrouvée à peindre des pastels”, ajoute-elle. Et c’est grâce à la lecture mais aussi au visionnage de vidéos sur le net qu’elle s’est orientée, peu à peu, vers la peinture des pastels.

Pour elle, “la lecture reste un moyen de découvrir le monde, mais surtout de développer ses dons. Il est toujours important de lire”, clame-t-elle. Poussée par le désir de découvrir davantage les secrets de cet art, elle est entrée en contact avec des groupes étrangers de pastellistes. “Même les commentaires échangés me permettent d’apprendre”, confie l’artiste, tout en déplorant qu’elle n’ait trouvé aucune trace de la peinture de pastels en Algérie. Soutenue et surtout encouragée par son mari, Boukari Nasreddine, Boumaza Mess s’est inspirée dans certains de ses tableaux des grands maîtres de l’impressionnisme, à l’image du Français Claude Monet. Et c’est un photographe à Jijel qui l’a encouragée à faire sortir de l’ombre ses œuvres. “Elle vient très souvent me solliciter pour lui faire des cadres à ses peintures. Marqué par la beauté de ses œuvres, je lui ai proposé d’organiser une exposition pour les faire découvrir. Au début, elle s’est montrée hésitante, mais après elle a accepté, et voilà que ces œuvres sont là”, explique Lahlili Ahmed, le photographe qui a grandement contribué à l’organisation de cette exposition de pastels.

Amor Z.