Une petite maison kabyle au fil du temps qui s’égrène dans le rythme presque immuable des saisons.

Le poids serein des siècles est maître du temps et des lieux.

Une vieille femme sent le froid de la mort monter doucement, mais inexorablement le long de ses jambes. Jadis véloces, ces jambes l’ont portée partout le long des collines, des adrets brûlants et des ubacs frais, le long des sentiers abrupts bordés de buissons d’arbousiers et de lentisques... / Lire la suite ici