Et bien voila, toutes les feuilles sont tombées de cet arbre à l'exception d une seule qui n'est jamais tombée malgré la succession des saisons et qui restait longtemps.

Et bien voila, toutes les feuilles sont tombées de cet arbre à l'exception d une seule qui n'est jamais tombée malgré la succession des saisons et qui restait longtemps.

La fille malade a commencé à se rétablir et s'est complètement guérie de sa maladie, et lorsqu'elle a quitté son domicile pour la première fois après avoir lutté contre la maladie pendant une longue période, elle a découvert que l'arbre qu'elle observait n'était pas réel.

La fille malade a commencé à se rétablir et s'est complètement guérie de sa maladie, et lorsqu'elle a quitté son domicile pour la première fois après avoir lutté contre la maladie pendant une longue période, elle a découvert que l'arbre qu'elle observait n'était pas réel.

En effet, l'arbre était en plastique, et elle savait que sa sœur l'avait fabriqué et l'avait placé devant sa fenêtre pour que l'espoir se renouvelle en elle, cet espoir et la bonne foi en dieu qui l'aidaient à guérir et à se remettre de sa maladie.