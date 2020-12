Géminides à Jijel

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Culture, nature & environnement Création : dimanche 13 décembre 2020 12:19 Mis à jour : dimanche 13 décembre 2020 12:26 Publication : dimanche 13 décembre 2020 12:19 Écrit par MedSouilah Affichages : 14

Nous souhaitons tous voir des merveilles à portée de la main. Nous voulons nous nous émerveiller de nos choses à nous, celles qui nous sont proches. Les esprits plus évolués s'émerveillent de tous les joyaux de la création qu'ils soient proches ou lointains. Ils sont éblouis par le petit comme par le grand. Nous, nous mettons alors à fanfaronner par images interposées de coucher du soleil sur une mer calme même si elle est des plus polluées qui existent. Dans cette frénétique fanfaronnade, nous exposons les plus belles plages aux assauts des plus irrespectueux des pollueurs. Tout cela en été. Ce désastre programmé fait la joie des agences immobilières et des propriétaires qui attendent leur rente saisonnière. En hiver, quand la météo fait oublier cet été qui, malgré lui, ne rapporte rien à la région. Mais cela est un autre sujet.

A Jijel, comme dans tout l'hémisphère nord, nous sommes presque en hiver. Cette saison nous apportait les vraies richesses de la terre. Elle nous apportait l'huile d'olive et de lentisque, l'orange et le citron, le navet et le chou. Mais aussi arbit et ayerni et les soirées autour du feu. Cela serait toujours possible si nous n'étions pas devenus aveugles.

Mais malgré les apprences, nous faisons partie de ce monde même si nous ne voyageons pas et même si nous n'assistons ni à la coupe du monde ni au grands événements mondiaux, faute de visa et d'argent. Mais ce monde nous propose des merveilles en direct, sans visa, ni internet.

Le prochain spectacle mondial auquel nous pouvons participer aura lieu la nuit du 13 au 14 décembre. Avec un peu de chance et un ciel dégagé, nous pourrions assister à un grand spectacle, les Géminides. Nos amis du sud auront peut être plus de chance de capturer ces moments sur leurs caméras car notre météo n'y est pas favorable actuellement.

Igel