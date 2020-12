Des chercheurs du Centre de nutrition pour enfants de l'Arkansas rattaché au ministère de l'Agriculture des États-Unis (U.S. Department of Agriculture’s Arkansas Children’s Nutrition Center) ont étudié plus de 100 aliments d'usage courant. Ils ont découvert que parmi les fruits, les bleuets sauvages et cultivés étaient ceux qui offraient la plus importante teneur en antioxydants (ils ne sont surpassés que par les petits haricots rouges). Les antioxydants combattent dans notre organisme les radicaux libres vecteurs de maladies.