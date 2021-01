Apparemment la célébration du nouvel an berbère dit Yenar ou comme, ils le surnomme, Yennayer a de plus en plus d'importance à Jijel.

L'année passée, la direction de la culture de la wilaya de Jijel avait planifié un programme bien plein pour la fête du nouvel an berbère célébré chaque année le 12 janvier , avec des festivités qui ont été marquées par de nombreuses expositions culturelles, la tenue de conférences ... انطلاق الاحتفالات الرسمية بالسنة الأمازيغية الجديدة هذا الجمعة من بـاتنة Allez bonne journée.