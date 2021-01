Le temps passe inexorablement, avec son cynisme froid et accompli, se positionne dans la durée et efface tout sur son passage. Il creuse inlassablement, chaque jour, des sillons béants qui changent, séquestrent, engloutissent et forcent à l’oubli le modèle civilisationnel, issu, et intimement lié à notre culture patrimoniale. Choses qui, on s’en doute, à ce rythme, allaient enterrer, à jamais, d’une façon irréversible, des pans entiers de l’histoire du savoir-vivre de nos aïeux.